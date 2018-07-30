16:31
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 20°C
  • вторник
    29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы на День Независимости

199 Читати новину українською
Выходные в августе 2018: выходные на День Независимости в августе 2018
Выходные в августе 2018: выходные на День Независимости в августе 2018 / playbuzz

В августе 2018 для украинцев будет дополнительный выходной в связи с Днем Независимости 24 августа. Кроме дополнительного выходного, календарем выходных предусмотрен один сокращенный рабочий день.

Выходные в августе 2018

Календарь праздников 2018 предусматривает 9 выходных в августе, включая праздничные дни и обычные выходные и 22 рабочих дня. Выходные в августе связаны с празднованием Дня Независимости Украины. Это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Читайте также: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть

Кроме того, рабочий дней 23 августа будет сокращен на 1 час.

Поэтому календарь выходных на август выглядит следующим образом:

23 августа – предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

24 августа – День Независимости Украины;

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 августа – выходные субботы и воскресенья.

 

Вихідні в серпні 2018: вихідні на День Незалежності в серпні 2018

Выходные в августе 2018 в Украине

День Независимости Украины – история государственного праздника

24 августа 2018 украинцы будут праздновать 27-ю годовщину независимости нашей страны. Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

Тест: Как хорошо вы знаете Украину

Однако позже эту дату перенесли на 24 августа – именно в этот день 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

24 августа 2018 года Украине исполнится 27 лет. В честь праздника в Киеве пройдет военный парад, также в столице и других крупных городах страны запланированы различные праздничные торжества от парадов вышиванок до патриотических фестивалей. Согласно украинскому законодательству, День Независимости Украины является выходным.

Теги: Новости Украины LifeStyle отдых Кабинет Министров Украины День Независимости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сегодня, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сегодня, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сегодня, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
 19 июля , 12:59
На "Лендкрузерах" бабушек и с пивом за рулем: журналисты сняли совместный отдых прокуроров
 17 июля , 12:54
Тайсон подписал новый контракт с Шахтером
 25 мая 2017 , 19:45
Главные новости футбола 14 марта: Барселона и еще 7 команд вышли в 1/4 Лиги чемпионов, Месси переписал историю
 15 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук