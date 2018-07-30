Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы на День Независимости

В августе 2018 для украинцев будет дополнительный выходной в связи с Днем Независимости 24 августа. Кроме дополнительного выходного, календарем выходных предусмотрен один сокращенный рабочий день.

Выходные в августе 2018

Календарь праздников 2018 предусматривает 9 выходных в августе, включая праздничные дни и обычные выходные и 22 рабочих дня. Выходные в августе связаны с празднованием Дня Независимости Украины. Это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

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Кроме того, рабочий дней 23 августа будет сокращен на 1 час.

Поэтому календарь выходных на август выглядит следующим образом:

23 августа – предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

24 августа – День Независимости Украины;

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 августа – выходные субботы и воскресенья.

Выходные в августе 2018 в Украине

День Независимости Украины – история государственного праздника

24 августа 2018 украинцы будут праздновать 27-ю годовщину независимости нашей страны. Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

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Однако позже эту дату перенесли на 24 августа – именно в этот день 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

24 августа 2018 года Украине исполнится 27 лет. В честь праздника в Киеве пройдет военный парад, также в столице и других крупных городах страны запланированы различные праздничные торжества от парадов вышиванок до патриотических фестивалей. Согласно украинскому законодательству, День Независимости Украины является выходным.