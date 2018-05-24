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Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы на День Конституции

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Выходные в июне 2018, выходные на День Конституции
Выходные в июне 2018, выходные на День Конституции / 24 Канал

В июне 2018 для украинцев будут дополнительные выходные, в связи с Днем Конституции 28 июня. Согласно календарю выходных, представленным Минсоцполитики, в июне украинцы будут иметь два дополнительных выходных – 28 и 29 июня.

Выходные в июне 2018

Календарь праздников 2018 предусматривает 10 выходных в июне, включая праздничные дни и обычные выходные, и 20 рабочих дней. Поскольку День Конституции приходится на четверг, 28 июня, Кабинет Министров принял решение перенести рабочую пятницу 29 июня на субботу 23 июня.

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Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 июня и 1 июля. Но суббота 23 июня – будет рабочим днем.

Кроме того, рабочий день 27 июня будет сокращен на 1 час.

Поэтому календарь выходных на июнь выглядит следующим образом:

27 июня – предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

28 июня – День Конституции Украины;

29 июня – перенесенный выходной день с субботы;

2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – выходные субботы и воскресенья;

1 июля – также выходной, воскресенье.

Вихідні в червні 2018, вихідні на День Конституції

Выходные в июне 2018 в Украине

День Коституции – история и значение

В 1996 году Верховная Рада Украины после многомесячных дебатов приняла Конституцию Украины – Основной Закон страны, который заменяет Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики 1978 года.

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27 июня началось рассмотрение документа Верховной Радой, который стали называть "Конституционная ночь". Процесс контролировал Леонид Кучма. После работы над проектом, которая продолжалась всю ночь с 27 на 28 июня, депутаты проголосовали за Конституцию Украины в 9:20. Тогда, во время голосования высказались "за" 315 парламентариев. Стоит отметить, что Украина – последняя из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию.

После принятия впервые в зале парламента прозвучал гимн, уже утвержденный Конституцией, также в зал внесли сине-желтый украинский флаг.

Принятие Конституции – важное событие, которое послужило шагом к обеспечению прав человека и гражданина. Кроме того, принятие Конституции повысило авторитет Украины на мировой арене.

Конституция 1996 года с внесенными изменениями и дополнениями (их было 6) действует и поныне.

Теги: LifeStyle Новости Украины Кабинет Министров Украины отдых Конституция
Источник: 24 Канал
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