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Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы

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Майские праздники 2018 в Украине – выходные дни в мае
Майские праздники 2018 в Украине – выходные дни в мае / 24 Канал

Майские праздники в 2018 году принесут несколько дополнительных выходных для украинцев. Согласно календарю выходных, представленным Минсоцполитики, в мае украинцы будут иметь три дополнительных выходных – 1, 9 и 28 мая.

Выходные в мае 2018

Календарь праздников 2018 предусматривает 10 выходных в апреле, включая праздничные дни и обычные выходные. Поскольку 1 мая — День международной солидарности трудящихся — приходится на вторник, Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая.

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Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но суббота 5 мая — будет рабочим днем.

Выходным будет 9 мая — День памяти и примирения, который приходится на среду.

День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая — воскресенье. Выходной переносится на понедельник — 28 мая. Таким образом у украинцев будет три выходных подряд — 26, 27 и 28 мая.

Кроме того, рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Майские праздники 9 мая отдых
Источник: 24 Канал
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