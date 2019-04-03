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      Ян Валетов

      У этих выборов есть большой плюс

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      Украина становится реально демократической страной
      Украина становится реально демократической страной / Getty images

      Ситуция с выборами на сегодня - это и урок демократии и ее пример. Происходящее говорит о том, что украинцы свободны в своем волеизъявлении.

      Мы становимся реально демократической страной, обрываем последние нити, соединяющие нас с постсоветскими "мягкими" диктатурами. Это значит, что у нас не будет института преемников, узурпации власти и прочих прелестей. На самом-то деле, нас поздравить надо.

      Нестрашно делать ошибки. Их всегда можно исправить, на это и рассчитана система. Выбрали, попробовали, отправили на пенсию или переизбрали на 2 срок. Страшно не иметь возможности ни на ошибку, ни на ее исправление. Страшно жить под давлением чужой воли.

      Наша страна реально изменилась за годы независимости. Рано или поздно, мы научимся нести ответственность за свой выбор, а не перекладывать его на соседа, как пытаемся делать сейчас. Шаг за шагом. Эволюция общества происходит быстрее, чем у живого организма.

      За 27 лет мы прошли длинный путь от постсоветского образования с непонятной этимологией, до страны, которая строит свое будущее самостоятельно.

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Результаты выборов президента 2019 Публикации
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