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Выборы в Италии: смогут ли "друзья Путина" изменить баланс сил в Европе

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Оплот популизма: Берлускони, Ренци и Ди Майо
Оплот популизма: Берлускони, Ренци и Ди Майо / Financial Times

Общие парламентские выборы в Италии, которые прошли 4 марта, во многом определяют будущее этой страны и европейского проекта в целом. В очередной раз избиратели предпочли отдать свой голос откровенным евроскептикам, что снова ставит под серьезный удар политику Европейского Союза. Выборы в Италии начинают политический сезон 2018 года со скепсиса, разочарований и страха.

Уникальность

Во время этих парламентских выборов впервые была применена абсолютно новая мажоритарно-пропорциональная избирательная система: треть мест определяется по мажоритарной системе, а две трети – по пропорциональной системе. Итальянцы выбирали 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые представляют граждан, проживающих за пределами страны. Еще одной особенностью выборов является то, что участие принимали три конкурирующих блока: правоцентристская коалиция из "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братьев Италии", левоцентристская коалиция, возглавляемая Демократической партией и антисистемное "Движение пяти звезд". В следствие такой полярности, ни одна политическая сила не смогла набрать 40% голосов, достаточное для обеспечения абсолютного парламентского большинства.

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С большим отрывом победила популистская партия "Движение пяти звезд". За нее проголосовали более 32% избирателей. Демократическая партия, возглавляемая экс-премьером Маттео Ренци существенно потеряла позиции и сумела получить всего лишь 18%. За ними следуют партии правоцентристского блока: "Лига" – 17,3%, партия "Вперед, Италия" –14% и националистическая партия "Братья Италии" – 4,35%.


Актер в маске Сильвио Берлускони перед Колизеем в Риме. Фото: AP Photo, Ricardo De Luca

Достучаться до избирателя

В основу избирательных программ традиционно легли вопросы миграционной, экономической политики и участия в еврозоне. Успех "Движения пяти звезд" обусловлен именно правильным подходом в создании эффективных месседжей для целевых аудиторий. Кроме того, сыграл фактор противоставления: "Движение пяти звезд" критиковали Демократическую партию, которая находилась у власти на протяжении трёх сроков за их неспособность вывести страну из экономического кризиса 2012-2013 годов. Месседжи о необходимости проведения реформ с целью поддержки бренда "Made in Italy" при большей экономической независимости от ЕС стали для избирателя ближе и понятнее. В основном их поддержали на юге Италии – аграрно-винодельном регионе с преимущественно сельским населением.

Демократическая партия старалась сохранить последовательность политики, к чему и апеллировала во время своей политической кампании. Демократы формировали свою программу на соблюдении статуса-кво и продолжении нынешнего курса политики. Кроме того, они предостерегали избирателей от возможного прихода к власти радикально-настроенных правых, называя их фашистами. Недавняя трагедия в Мачерате, во время которой радикально настроеный итальянец устроил стрельбу по чернокожим пешеходам стала поводом и для таких опасений. Однако, такой курс партии не понравился избирателю и не позволил им набрать даже ожидаемые 22%.

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Остальные партии строили свои предвыборные программы на других, но не менее успешных месседжах. Сепаратистская крайне-правая "Лига" и националистическая партия "Братья Италии" на этих выборах выступали за выход страны из ЕС и еврозоны, экономическую самостоятельность и мощную национальную политику. Главной целевой аудиторией этих партий стала молодежь, которая разочаровалась в ЕС из-за длительной безработицы и бесперспективности. Партия "Вперед, Италия" продолжала строить свою предвыборную программу на обаянии своего неизменного лидера Сильвио Берлускони. Возвращение Иль Кавальере в политическую жизнь страны является еще одним доказательством политического кризиса в Италии.

Важно отметить, что подъем популизма в Италии не свидетельствует о тотальном недоверии населения к политике Италии и Евросоюза. Этими выборами итальянцы демонстрируют свое желание видеть более сильную Италию, и требуют от политиков качественно новых решений и предложений.

Жребий брошен

Результаты выборов стали ударом по престижу Европейского Союза. Лидеры Европейских институций начали заявлять об обеспокоенности результатами выборов, так как они могут привести к правительственному кризису и неспособности создать эффективный парламент. Ни одна из партий не имеет большинства и для создания коалиций необходимо будет идти на компромисс. Сложно предугадать, как именно будет формироваться парламентское большинство и дальнейшая политика страны, так как все партии преследуют свои собственные цели. Исход может оказаться совершенно непредсказуемым, из-за чего выборы оставляют больше вопросов, чем ответов.


Сергей Лавров и Анджелино Альфано. Фото: РИА Новости

Москва в восторге

Многие СМИ заявляют о победе анти-европейских сил и приходу к власти сторонников России, которые выступают за снятие санкций. Усиливает это мнение и заявления о вмешательстве России в выборы. Россию обвиняют в попытках оказать влияние на голосование в Италии – как и во многих других странах Запада – путем распространения в интернете сообщений, направленных против ЕС и мигрантов. Взаимные симпатии между Москвой с одной стороны и "Лигой" и "Движением пяти звезд" с другой заметны невооруженным глазом. "Лига" даже заключила договор о политическом сотрудничестве с партией "Единая Россия".

Результаты выборов в Москве восприняли с удовлетворением. Если к блоку стран Европы, которые выступают за отмену санкций – Австрии, Болгарии, Венгрии – присоединится Италия – один из локомотивов европейской экономики, то это ознаменует новый этап снятия санкций против России. Однако, можно спрогнозировать, что в условиях нынешнего политического и социально-экономического кризиса в Италии, заданием первостепенной важности является внутренняя политика, а не международная, из-за чего страна займет политику невмешательства и солидарности с партнерами по НАТО.

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Автор: Екатерина Одарченко
Теги: Новости политики Публикации Новости России Евросоюз Сильвио Берлускони
Источник: 24 Канал
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