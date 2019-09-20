Выиграть у Кличко может даже Притула, – Лещенко о досрочных выборах мэра Киева

Виталий Кличко хочет, чтобы Верховная Рада распустила Киевский городской совет и назначила в столице досрочные выборы. Однако, удастся ли ему еще раз занять кресло мэра Киева – читайте дальше.

Журналист Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика" сказал, что результаты социологической группы "Рейтинг" в настоящее время неутешительны.

Важно: Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет

По его словам, хотя Виталий Кличко еще остается самым популярным политиком в Киеве, его победа на выборах мэра будет сложной задачей.

Выборы, напомню, у нас состоят из двух туров. Так, уже сейчас он проигрывает 10% Александру Ткаченко из "Слуги народа". Кроме того, выиграть у Кличко может даже Сергей Притула, который сейчас на 1% отстает от мэра,

– отметил Лещенко.

Он добавил: "И это – достаточно прогнозируемый итог пятилетнего правления мэра, который позволил втянуть себя в коррупционные скандалы, разменяв мировую славу на краткосрочные дивиденды от доступа к кормушке. Причем не только для своих соратников, но даже для себя".

Смотрите полный выпуск видеблога "Честная политика" Сергея Лещенко: