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      Выиграть у Кличко может даже Притула, – Лещенко о досрочных выборах мэра Киева

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      Сергей Притула и Виталий Кличко
      Сергей Притула и Виталий Кличко / Коллаж 24 канала

      Виталий Кличко хочет, чтобы Верховная Рада распустила Киевский городской совет и назначила в столице досрочные выборы. Однако, удастся ли ему еще раз занять кресло мэра Киева – читайте дальше.

      Журналист Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика" сказал, что результаты социологической группы "Рейтинг" в настоящее время неутешительны.

      Важно: Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет

      По его словам, хотя Виталий Кличко еще остается самым популярным политиком в Киеве, его победа на выборах мэра будет сложной задачей.

      Выборы, напомню, у нас состоят из двух туров. Так, уже сейчас он проигрывает 10% Александру Ткаченко из "Слуги народа". Кроме того, выиграть у Кличко может даже Сергей Притула, который сейчас на 1% отстает от мэра,
      – отметил Лещенко.

      Он добавил: "И это – достаточно прогнозируемый итог пятилетнего правления мэра, который позволил втянуть себя в коррупционные скандалы, разменяв мировую славу на краткосрочные дивиденды от доступа к кормушке. Причем не только для своих соратников, но даже для себя".

      Смотрите полный выпуск видеблога "Честная политика" Сергея Лещенко:

       

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      Теги: Новости Украины Слуга народа КГГА Местные выборы 2020 Сергей Притула Верховная Рада Виталий Кличко Новости Киева Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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