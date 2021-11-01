Выигрывает тот, кто смог мобилизовать свой электорат, – активист ОПОРЫ о выборах мэра Харькова

В Харькове 31 октября состоялись выборы мэра города. Эксперты убеждены, что победить в гонке за кресло сможет тот, кто активно работал над мобилизацией своего электората и постоянно держал его в тонусе.

Такое мнение высказал аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут. Он подчеркнул, что явка всегда играет кому-то на руку.

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По его словам, существует 2 подхода к мобилизации электората:

идеологический – где кандидаты или представители политсил имеют свой "ядерный" электорат, который благосклонен к ним из-за определенной позиции или идеологии;

институциональный – связан со статусом или должностью кандидата, который помогает ему мобилизовать электорат.

В частности, Неберикут привел пример с лидирующим кандидатом Игорем Тереховым. Он отметил, что должность исполняющего обязанности мэра Харькова открывает свои возможности увеличить число и мобилизовать сторонников.

Это не была прямолинейная кампания, где кого-то обязывали идти голосовать, или убеждали, какой кандидат правильный. Проводилась работа с целевой аудиторией, в частности педагогами и школьниками. Для них отвели много внимания в избирательной программе Терехова. Александр Неберикут Аналитик гражданской сети ОПОРА

Как подтвердил аналитик, именно такая целевая аудитория, хорошо предоставляется к мобилизации. В частности в ситуации, когда люди по разным причинам не интересуются выборами.

Были попытки вытурить наблюдателей

По словам Неберикута, серьезных нарушений процедуры не было. Однако, во время подсчета голосов наблюдатели сети ОПОРА информировали, что их работе препятствовали.

"Их пытались удалить с избирательных участков, а также запрещали осуществление фото - и видеофиксации. Избирательные процедуры на этапе подсчета голосов нарушались где-то на 13% участков", – добавил аналитик.

Выборы мэра Харькова: последние новости

В Харькове 31 октября горожане выбирали нового мэра. По состоянию на 20:00 Участие в голосовании приняли 28,6% избирателей.

В то же время при подсчете голосов сразу на нескольких участках начали препятствовать работе наблюдателей.

Тем временем появились первые результаты выборов мэра Харькова. В соответствии с ними уверенно лидирует Игорь Терехов.



Результаты экзитполов выборов мэра Харькова / Инфографика 24 канала