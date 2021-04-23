В'їхав у паркан відділку поліції: п'яний чоловік не впорався з кермуванням у Сумах – відео
У Сумах 29-річний чоловік протаранив паркан на вулиці Першотравневій. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Источник:Патрульна поліція Сумської області
Інцидент трапився 22 квітня, приблизно о 4 ранку. У результаті автопригоди ніхто не постраждав.
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Деталі інциденту
Автомобіль Renault протаранив паркан біля приміщенні Сумського районного управління поліції. Водій транспортного засобу не дотримався безпечної швидкості руху.
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За словами 29-річного чоловіка, у автомобілі відмовили гальма. Однак патрульні запідозрили, що кермувальник перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Винуватець автопригоди погодився пройти відповідний огляд у медичному закладі.
За результатами дослідження, рівень алкоголю становив майже 2 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму. Автомобіль евакуювали на спецмайданчик, а на чоловіка склали адмінпротокол.
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