У Сумах 29-річний чоловік протаранив паркан на вулиці Першотравневій. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент трапився 22 квітня, приблизно о 4 ранку. У результаті автопригоди ніхто не постраждав.

До теми У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки й помочився на поліцейське авто: відео

Деталі інциденту

Автомобіль Renault протаранив паркан біля приміщенні Сумського районного управління поліції. Водій транспортного засобу не дотримався безпечної швидкості руху.

Автомобіль в Сумах протаранив паркан: дивіться відео

За словами 29-річного чоловіка, у автомобілі відмовили гальма. Однак патрульні запідозрили, що кермувальник перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Винуватець автопригоди погодився пройти відповідний огляд у медичному закладі.

За результатами дослідження, рівень алкоголю становив майже 2 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму. Автомобіль евакуювали на спецмайданчик, а на чоловіка склали адмінпротокол.

П'яні водії за кермом: останні новини