08:19
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выявили фактор, значительно увеличивающий риск развития старческого слабоумия

      88 Читати новину українською
      Что увеличивает развитие старческого слабоумия
      Что увеличивает развитие старческого слабоумия / webmd.com

      Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) обнаружили, что развитие старческого слабоумия (деменции) значительно увеличивается у одиноких людей.

      Результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology.

      Читайте также: Что влияет на развитие депрессии в будущем

      Ученые изучили данные более 12 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Участники прошли серию тестов и телефонных интервью для анализа когнитивных способностей. Добровольцы также рассказали, почему считают себя одинокими и социально изолированными.

       
      Деменция – что это?

      Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

      Эксперимент показал, что одинокие люди склонны к возникновению слабоумия в среднем на 40% больше, чем не одинокие люди. В более тысячи человек во время исследования возникла деменция.

      Самотні люди схильні до виникнення недоумства
      Одинокие люди склонны к возникновению слабоумия

      По словам специалистов, у людей, которые на протяжении долгого времени считают себя одинокими, деменция часто развивается в результате сахарного диабета, гипертонии и депрессии. В большинстве случаев такие люди являются курильщиками.

      Исследователи отмечают, что риск развития слабоумия у одиноких людей не уменьшится даже тогда, когда избавиться от депрессии, вылечить сахарный диабет, гипертонию и бросить курить.

       
      Старческое слабоумие – симптомы
      • затруднена ориентация в пространстве и во времени;
      • частичная или кратковременная потеря памяти;
      • трудности в мыслительных процессах;
      • осложнения в общении с близкими людьми и знакомыми;
      • изменение поведения;
      • потеря интереса к вещам, которые ранее имели значение.

      Вывод ученых: одиночество увеличивает риск развития старческого слабоумия на 40%.

      Cамотність збільшує ризик розвитку старечого недоумства на 40%
      Одиночество увеличивает риск развития старческого слабоумия на 40%

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      сегодня , 08:08 Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 ноября , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      7 ноября , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      7 ноября , 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Фильм "Дикое Поле" по роману Жадана, выходит на широкие экраны: искреннее интервью с писателем
      7 ноября , 21:00 Фильм "Дикое Поле" по роману Жадана, выходит на широкие экраны: искреннее интервью с писателем
      Катерина Петренко
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
       30 апреля , 16:31
      Как распознать артрит: основные симптомы
       11 июля , 07:34
      Ученые заявили о смертельном вреде от кальяна
       6 августа , 22:32
      Создали технологию, которая поможет определить рак легких на ранних стадиях
       11 октября , 18:39
      Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены
       21 августа , 19:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук