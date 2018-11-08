Выявили фактор, значительно увеличивающий риск развития старческого слабоумия

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) обнаружили, что развитие старческого слабоумия (деменции) значительно увеличивается у одиноких людей.

Результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology.

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Ученые изучили данные более 12 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Участники прошли серию тестов и телефонных интервью для анализа когнитивных способностей. Добровольцы также рассказали, почему считают себя одинокими и социально изолированными.

Деменция – что это? Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

Эксперимент показал, что одинокие люди склонны к возникновению слабоумия в среднем на 40% больше, чем не одинокие люди. В более тысячи человек во время исследования возникла деменция.



Одинокие люди склонны к возникновению слабоумия

По словам специалистов, у людей, которые на протяжении долгого времени считают себя одинокими, деменция часто развивается в результате сахарного диабета, гипертонии и депрессии. В большинстве случаев такие люди являются курильщиками.

Исследователи отмечают, что риск развития слабоумия у одиноких людей не уменьшится даже тогда, когда избавиться от депрессии, вылечить сахарный диабет, гипертонию и бросить курить.

Старческое слабоумие – симптомы • затруднена ориентация в пространстве и во времени;

• частичная или кратковременная потеря памяти;

• трудности в мыслительных процессах;

• осложнения в общении с близкими людьми и знакомыми;

• изменение поведения;

• потеря интереса к вещам, которые ранее имели значение.

Вывод ученых: одиночество увеличивает риск развития старческого слабоумия на 40%.



Одиночество увеличивает риск развития старческого слабоумия на 40%

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