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      Выкрутить руки Зеленскому будет непросто, – Пристайко о переговорах в нормандском формате

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      Пристайко заявил, что Зеленскому не удастся выкручивать руки
      Пристайко заявил, что Зеленскому не удастся выкручивать руки / president.gov.ua

      Лидеры Франции и Германии не будут давить на Президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в нормандском формате, требуя уступок России.

      Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на совместном брифинге со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером в субботу, 14 сентября. Об этом сообщил Укринформ.

      По теме: Лидеры стран нормандской четверки не будут подписывать новые документы, – Пристайко

      Журналисты спросили спикеров, будут Макрон и Меркель выкручивать руки Зеленскому, чтобы тот смягчил свою позицию. "Президент Зеленский, возможно, и невысокого роста. Но он постоянно тренируется – непросто будет выкручивать ему руки", – сказал Пристайко.

      По его мнению, партнеры по нормандской четверке (лидеры Франции и Германии) плодотворно работают с украинской стороной с самого начала конфликта на Донбассе.

      Я напомню: если бы не санкции и не позиция наших западных партнеров на многих международных аренах, мы не смогли бы в свое время остановить продвижение российских войск. И несмотря на определенное изменение позиции, я не ожидаю такого (говорится о выкручивании рук Украине – 24 канал),
      – подытожил Вадим Пристайко.

      Отметим, что в этот же день, 14 сентября, руководитель МИД Пристайко рассказал, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об особом статусе Донбасса. А той части региона, которая сейчас временно оккупирована, будут развиваться по пути децентрализации.

      Кто входит в нормандскую четверку и когда будет их встреча?Это формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Участники – лидеры стран нормандской четверки (Германия, Франция, Россия, Украина). Последний раз переговоры состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Новая встреча состоится, уверяют стороны, в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Форум YES 2019 в Киеве Новости Франции Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Зеленский Нормандский формат Вадим Пристайко
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