Вылечить неизлечимую болезнь Альцгеймера: ученые сделали весомый шаг

Хотя пока и нет эффективных лекарств против болезни Альцгеймера, однако ученые все же добились определенных успехов. В частности, они создали препарат , который на шаг приблизил их к преодолению "чумы XXI века".

Об этом он рассказал в комментарии информационному агентству "РИА Новости".

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"Считается, что болезнь Альцгеймера вызывает накопление внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Мы обнаружили, что нити бета-амилоида являются похожими по структуре на "стопки" из переплетенных между собой белковых нитей, напоминающих по форме соединены буквы L и S. Пока мы не знаем, как они точно устроены, но уже сейчас можно сказать, что эти структуры являются крайне опасными для нервных клеток. Они могут копировать себя и размножаться", – отмечает специалист.

По словам Вилльболда, его команда попыталась создать препарат, который бы дестабилизировал "стопки" из одиночных звеньев этих белков еще до того, как они успеют навредить клеткам.

Используя вирусы-бактериофаги, в чью оболочку вставлен аналоги подобных "зародышей" бета-амилоида, мы открыли белок, который способен выполнять подобную роль. Его назвали PRI-002. Препарат уже успешно прошел различные проверки на мышах, страдавших самыми запущенными формами болезни Альцгеймера, и преодолел первую фазу клинических испытаний на здоровых добровольцах, нацеленную на оценку безопасности этого препарата для организма человека. Также В PRI-002 не найдено побочных эффектов, и при этом он хорошо впитывается во время орального приема и довольно долго присутствует в кровотоке. В общем мы не зафиксировали проблем в организме ни у одного из добровольцев, несмотря на необычный химический состав этих лекарств,

– убеждает профессор.

Как пояснил эксперт, дело в том, что этот белок состоит не из "привычных" L-аминокислот, закрученных слева, а из D-аминокислот с противоположной пространственной структурой.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно-он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

"Зеркальные" пептиды ранее не использовались в медицинской практике, поскольку большинство ферментов и рецепторов не умеет их нормально распознавать, но в этом случае они идеально подходят для нейтрализации их "злых близнецов" – коротких цепочек из нескольких звеньев бета-амилоида", – добавляет он.

Также Вилльболд заметил, что в начале 2019 года начнется вторая фаза клинических испытаний, во время которой ученые оценят эффективность PRI-002 на нескольких добровольцах с болезнью Альцгеймера.

К слову, ранее Дитер Вилльболд объяснял, почему ученым так и не удалось создать эффективные лекарства против болезни Альцгеймера.

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