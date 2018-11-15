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      Вылечить неизлечимую болезнь Альцгеймера: ученые сделали весомый шаг

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      Ученые находятся в шаге от создания лекарства против болезни Альцгеймера
      Ученые находятся в шаге от создания лекарства против болезни Альцгеймера / Соцсети

      Хотя пока и нет эффективных лекарств против болезни Альцгеймера, однако ученые все же добились определенных успехов. В частности, они создали препарат , который на шаг приблизил их к преодолению "чумы XXI века".

      Об этом он рассказал в комментарии информационному агентству "РИА Новости".

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      "Считается, что болезнь Альцгеймера вызывает накопление внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Мы обнаружили, что нити бета-амилоида являются похожими по структуре на "стопки" из переплетенных между собой белковых нитей, напоминающих по форме соединены буквы L и S. Пока мы не знаем, как они точно  устроены, но уже сейчас можно сказать, что эти структуры являются крайне опасными для нервных клеток. Они могут копировать себя и размножаться", – отмечает специалист.

      По словам Вилльболда, его команда попыталась создать препарат, который бы дестабилизировал "стопки" из одиночных звеньев этих белков еще до того, как они успеют навредить клеткам.

      Альцгеймер, хвороба, лікування, медицина, наука

      Используя вирусы-бактериофаги, в чью оболочку вставлен аналоги подобных "зародышей" бета-амилоида, мы открыли белок, который способен выполнять подобную роль. Его назвали PRI-002. Препарат уже успешно прошел различные проверки на мышах, страдавших самыми запущенными формами болезни Альцгеймера, и преодолел первую фазу клинических испытаний на здоровых добровольцах, нацеленную на оценку безопасности этого препарата для организма человека. Также В PRI-002 не найдено побочных эффектов, и при этом он хорошо впитывается во время орального приема и довольно долго присутствует в кровотоке. В общем мы не зафиксировали проблем в организме ни у одного из добровольцев, несмотря на необычный химический состав этих лекарств,
      – убеждает профессор.

      Как пояснил эксперт, дело в том, что этот белок состоит не из "привычных" L-аминокислот, закрученных слева, а из D-аминокислот с противоположной пространственной структурой.

       
      Болезнь Альцгеймера – что это?
      Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно-он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

       

      "Зеркальные" пептиды ранее не использовались в медицинской практике, поскольку большинство ферментов и рецепторов не умеет их нормально распознавать, но в этом случае они идеально подходят для нейтрализации их "злых близнецов" – коротких цепочек из нескольких звеньев бета-амилоида", – добавляет он.

      Также Вилльболд заметил, что в начале 2019 года начнется вторая фаза клинических испытаний, во время которой ученые оценят эффективность PRI-002 на нескольких добровольцах с болезнью Альцгеймера.

      К слову, ранее Дитер Вилльболд объяснял, почему ученым так и не удалось создать эффективные лекарства против болезни Альцгеймера.

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      Теги: Здоровая жизнь исследования Здоровье Лечение наука Медицина
      Источник: 24 Канал
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