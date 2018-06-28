Вылет сборной Германии с Чемпионата мира высмеяли в карикатурах

Сборная Германии довольно сенсационно вылетела с Чемпионата мира по футболу. В последнем туре действующие чемпионы мира уступили сборной Южной Кореи.

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Вылет сборной Германии, которая была одной из фаворитов Мундиаля, оказался несколько неожиданным. О том, как будут "встречать" "бундестим" на родине, в карикатуре изобразил известный художник Сергей Елкин.

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"Пошутили" над немцами и на официальной странице FIFA World Cup.

Стоит отметить, что Германия повторила "успех" других европейских сборных, которые становились чемпионами мира – Франции в 2002 году (чемпионы 1998 года), Италии в 2010 году (чемпионы 2006 года), Испании в 2014 году (чемпионы 2010 года). Все эти сборные тоже не выходили из группы на следующем Чемпионате мира в качестве действующих чемпионов.