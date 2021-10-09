Вылетели на тротуар и сбили светофор: иностранцы устроили ДТП в Харькове

Утром 9 октября в Харькове в ДТП попали иностранцы. Горе-водитель вылетел на тротуар и повредил светофор, который даже после аварии продолжил работать.

Как отметили правоохранители в комментарии 24 каналу, авария произошла на улице Сумской в Харькове.

Важно В Польше на ходу вспыхнул автобус с украинцами: жуткое видео

Правоохранители установили, что авто Maserati, за рулем которого был иностранец, пытался совершить маневр, поворачивая с улицы Динамовской на Сумскую. Однако он не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес светофор.

В машине находились 3 человека, включая водителя. Предварительно, они действительно являются гражданами другой страны. Какой именно – в полиции не рассказали. Там пообещали предоставить более подробную информацию позже.

К счастью, пострадавших среди людей нет.

Место ДТП в Харькове: смотрите видео

Как видно из видео свидетелей ДТП, водитель Maserati оставил машину двоим своим друзьям и ушел с места происшествия, не дожидаясь прибытия копов.

Добавим, что накануне в Харькове произошел жуткий случай – водителю такси внезапно стало плохо и он врезался в стену. Впоследствии пассажир заметил, что мужчина после этого не подавал признаков жизни.