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      "Выломали двери и требовали собирать вещи": на киевскую квартиру Максаковой совершили нападение

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      На квартиру Максаковой в Киеве совершили нападение
      На квартиру Максаковой в Киеве совершили нападение / Фото из открытых источников

      На киевскую квартиру вдовы убитого в Киеве российского политика Дениса Вороненкова, Марии Максаковой, совершили нападение. Помещение попыталась захватить группа из 9 человек.

      Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

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      В четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав двери, проникли в квартиру на бульваре Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. В это время в помещении находились сын Максаковой и няня,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что люди вели себя агрессивно, выламывали двери, меняли замки и требовали у няни с ребенком покинуть квартиру.

      "Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управление полиции", – сообщают в прокуратуре.

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      Сейчас против этих людей открыли уголовное производство по статье "Самоуправство".

      В свою очередь, политик и оперная дива Мария Максакова дала комментарий Starhit относительно нападения на квартиру.

      Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают двери. Прямо сейчас двери уже сломаны, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю,
      – отметила женщина.

      Ранее оперная дива рассказывала, что ей угрожали. Неизвестные настаивали на том, чтобы она в течение 72-х часов покинула территорию Украины, ибо в противном случае к ним бы применили определенные действия насильственного характера.

      Мария Максакова подозревает, что за последними неприятными событиями в ее жизни стоит бывший начальник Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По словам Марии, мужчина уже несколько лет преследует ее семью.

      Вороненков Максакова
      Сын Марии Максаковой находился в киевской квартире оперной дивы на момент нападения

      "Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Панаитов втерся в доверие к моему мужу Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Затем он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно 8 тысяч долларов", – рассказала Максакова.

      Вороненков Максакова
      Мария Максакова и ее супруг Денис Вороненков, которого убили в Киеве в 2017 году

      Она добавила, что переписала свою квартиру в Москве в обмен на киевскую.

      В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили,
      – сообщила оперная дива.

      Она также объяснила, что Панаитов свою часть договора так и не выполнил.

      Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства,
      - отметила Максакова.

      Напомним, 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве убили экс-депутата Госдумы рф Дениса Вороненкова. Исполнителем преступления оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

      По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин – бывший гражданский муж Марии Максаковой.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Убийство Вороненкова Прокуратура Киева
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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