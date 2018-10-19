"Выломали двери и требовали собирать вещи": на киевскую квартиру Максаковой совершили нападение

На киевскую квартиру вдовы убитого в Киеве российского политика Дениса Вороненкова, Марии Максаковой, совершили нападение. Помещение попыталась захватить группа из 9 человек.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

Читайте также: Вдова российского депутата Вороненкова Максакова вышла замуж, – СМИ

В четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав двери, проникли в квартиру на бульваре Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. В это время в помещении находились сын Максаковой и няня,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что люди вели себя агрессивно, выламывали двери, меняли замки и требовали у няни с ребенком покинуть квартиру.

"Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управление полиции", – сообщают в прокуратуре.

Читайте также: В РФ будут судить убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

Сейчас против этих людей открыли уголовное производство по статье "Самоуправство".

В свою очередь, политик и оперная дива Мария Максакова дала комментарий Starhit относительно нападения на квартиру.

Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают двери. Прямо сейчас двери уже сломаны, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю,

– отметила женщина.

Ранее оперная дива рассказывала, что ей угрожали. Неизвестные настаивали на том, чтобы она в течение 72-х часов покинула территорию Украины, ибо в противном случае к ним бы применили определенные действия насильственного характера.

Мария Максакова подозревает, что за последними неприятными событиями в ее жизни стоит бывший начальник Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По словам Марии, мужчина уже несколько лет преследует ее семью.



Сын Марии Максаковой находился в киевской квартире оперной дивы на момент нападения

"Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Панаитов втерся в доверие к моему мужу Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Затем он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно 8 тысяч долларов", – рассказала Максакова.



Мария Максакова и ее супруг Денис Вороненков, которого убили в Киеве в 2017 году

Она добавила, что переписала свою квартиру в Москве в обмен на киевскую.

В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили,

– сообщила оперная дива.

Она также объяснила, что Панаитов свою часть договора так и не выполнил.

Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства,

- отметила Максакова.

Напомним, 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве убили экс-депутата Госдумы рф Дениса Вороненкова. Исполнителем преступления оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин – бывший гражданский муж Марии Максаковой.