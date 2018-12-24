"Вынесли этот приговор себе": фигурантам бахчисарайского дела"Хизб ут-Тахрир" дали 9 и 17 лет

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор фигурантам бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Их приговорили к 9 и 17 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на "Крымскую солидарность".

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Так, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова к 9 годам колонии строгого режима.Адвокаты сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

Кроме того, на заседание прибыла мать Ремзи Меметова. Она отметила, что ее сына оговорили несправедливо.

"Мой народ никогда не был териристом", – сказала она.

Также прибыла жена Зеври Абсеитова, ее мужа приговорили к 9 годам лишения свободы. Абсеитова считает, что "они вынесли этот приговор себе". Жена Энвера Мамутова, которого приговорили к 17 годам лишения свободы, назвала обвинение полной ложью.

Наши мужчины не террористы. Это преследование за инакомыслие. Если человек думает не так, как от него требуют, от него избавляются, обвиняя в терроризме,

– заявила Мамутова.

К слову, 21 декабря осужденные выступили в суде с последним словом. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов принял предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Она осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

О какой организации идет речь? 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.