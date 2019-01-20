Выпал с балкона: на популярном горнолыжном курорте в Италии погиб российский турист

19 января на горнолыжном курорте Корвара в Италии погиб российский турист. Несчастный случай произошел из-за того, что отдыхающий выпал с балкона своего номера.

Трагедия случилась накануне 42-летия туриста, пишет издание Alto Adige. Мужчина умер от серьезных травм.

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Российский турист 1977 года рождения выпал с балкона своей комнаты в отеле "Грайф" в Корваре и погиб. На отдых в Валь Бадиа он приехал со своей семьей,

– пишут в издании.

Известно, что гибель россиянина стала третьей трагедией за день в Корваре: еще два человека потеряли жизнь из-за схода лавины.

Напомним, 10 января в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

Что такое лавина?Это масса снега, сходящего с вершины со скоростью от 20 м/с. Основными причинами схода лавины являются землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможно схождение отдельных природных средних и крупных лавин.



Как спастись от схождения лавины: инфографика