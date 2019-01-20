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      Выпал с балкона: на популярном горнолыжном курорте в Италии погиб российский турист

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      Горнолыжный курорт Корвара в Италии
      Горнолыжный курорт Корвара в Италии / Фото из свободных источников

      19 января на горнолыжном курорте Корвара в Италии погиб российский турист. Несчастный случай произошел из-за того, что отдыхающий выпал с балкона своего номера.

      Трагедия случилась накануне 42-летия туриста, пишет издание Alto Adige. Мужчина умер от серьезных травм.

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      Российский турист 1977 года рождения выпал с балкона своей комнаты в отеле "Грайф" в Корваре и погиб. На отдых в Валь Бадиа он приехал со своей семьей,
      – пишут в издании.

      Известно, что гибель россиянина стала третьей трагедией за день в Корваре: еще два человека потеряли жизнь из-за схода лавины.

      Напомним, 10 января в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

      Что такое лавина?Это масса снега, сходящего с вершины со скоростью от 20 м/с. Основными причинами схода лавины являются землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможно схождение отдельных природных средних и крупных лавин.


      Как спастись от схождения лавины: инфографика

      Теги: Новости России Жертвы
      Источник: 24 Канал
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