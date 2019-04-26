"Выпей яду": активисты пикетировали дом Луценко из-за последних событий в деле Гандзюк

Под дом генпрокурора Юрия Луценко, который находится под Киевом, вечером 25 апреля приехали представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". По их убеждению, глава ГПУ саботирует это дело и обманывает общественность относительно его обстоятельств.

Как рассказала корреспондент 24 канала Алена Чернецкая, также друзей и знакомых активистки возмутило смягчение подозрения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которому уже инкриминируют заказ избиения Гандзюк, а не ее убийство, и отсутствие подозрения экс-руководителям Херсонщины Андрею Гордееву и Евгению Рищуку.

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Всего акция длилась полчаса. В ней приняли участие около полусотни человек: представители движения "Кто заказал Екатерину Гандзюк", так и праворадикальной организации С14. Также были сотрудники Нацполиции.

Возле дома Луценко активисты зажгли файеры и развесили баннеры с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк". В то же время они бросали петарды за забор в дом, жгли файеры и кричали "Позор Луценко", "Луценко выходи". Также некоторые из активистов держали баннеры "Выпей яду" и "Гори в аду".

В итоге Луценко к людям так и не вышел. Как рассказал мужчина, представившийся представителем Государственной службы охраны, его дома не было, он был на работе. Также в доме не было никого из членов его семьи и не горел свет.

Активисты свой шаг объясняют тем, что изменение подозрения и облегчение статьи обвинения Мангеру ни с кем не согласовывали. А заявления Юрия Луценко, пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган и представителя ГПУ Андрея Лысенко – бред".



Под домом Луценко активисты пикетировали из-за смягчения подозрения Мангеру / фото:" РБК-Украина", "Громадское", "Украинская правда" Под домом Луценко активисты пикетировали из-за смягчения подозрения Мангеру / фото:" РБК-Украина", "Громадское", "Украинская правда"

Приходится прибегать к таким действиям, поскольку до сих пор нет реакции от генпрокурора. Он до сих пор не прокомментировал, в связи с какими новыми обстоятельствами изменили ему подозрение. И в то же время, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко утверждает, что изменение подозрения Мангеру согласовано с родными и адвокатами погибшей, что, по моим данным, не соответствует действительности,

– подчеркнул на месте акции юрист и ее участник Маси Найем.

Активисты отмечают, что обвинение заказчиков убийства в заказе "тяжких телесных" – это нонсенс и одновременно "еще одна причина напомнить, кто руководит сейчас Генеральной прокуратурой и кому время навсегда исчезнуть с политической карты мира вместе с заказчиками убийства Екатерины Гандзюк".

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Литр серной кислоты и поражение большого количества кожи глубокими химическими ожогами – это смерть. И она является более гарантированной, чем смерть от выстрела в грудь. В отличие от умственно отсталого Генерального прокурора, Владислав Мангер знал и знает, что такое кислота, и хотел, чтобы Катя не просто умерла, а чтобы Катя страдала перед смертью. И Мангер за это преступление будет наказан. Убийство является убийством, и никогда убийство серной кислотой не станет "избиением" или "тяжкими телесными",

– заявили друзья и знакомые Екатерины Гандзюк.

Что происходило под домом Луценко: включение 24 канала

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?