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      Выпил перед рейсом и начал вести себя неадекватно: в "Борисполе" успокаивали дебошира – видео

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      Пограничники сняли с рейса дебошира / dpsu.gov.ua

      Пьяный мужчина устроил дебош перед рейсом в Египет в аэропорту "Борисполь". Пограничники сняли его с рейса, а семья мужчины таки полетела на отдых.

      Мужчина с семьей планировал лететь в Шарм-эль-Шейх. Однако перед рейсом выпил в аэропорту и начал вести себя неадекватно. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба.

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      Из-за неадекватного поведения мужчину задержали и сняли с рейса, хотя его семья уже была на борту самолета. После задержания мужчина нецензурно ругал пограничников и бросался паспортом. Успокоить мужчину не удалось, поэтому гражданина привлекли к административной ответственности.

      Неадеквата сняли с рейса в Египет: смотрите видео

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости Борисполя авиация Госпогранслужба
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