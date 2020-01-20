Выпил перед рейсом и начал вести себя неадекватно: в "Борисполе" успокаивали дебошира – видео

Пьяный мужчина устроил дебош перед рейсом в Египет в аэропорту "Борисполь". Пограничники сняли его с рейса, а семья мужчины таки полетела на отдых.

Мужчина с семьей планировал лететь в Шарм-эль-Шейх. Однако перед рейсом выпил в аэропорту и начал вести себя неадекватно. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба.

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Из-за неадекватного поведения мужчину задержали и сняли с рейса, хотя его семья уже была на борту самолета. После задержания мужчина нецензурно ругал пограничников и бросался паспортом. Успокоить мужчину не удалось, поэтому гражданина привлекли к административной ответственности.

Неадеквата сняли с рейса в Египет: смотрите видео