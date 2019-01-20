21:13
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпученные глаза, шок: в поезде "Херсон-Львов" под пассажирами уже дважды сломалась полка – фото

      410 Читати новину українською
      Выпученные глаза, шок: в поезде "Херсон-Львов" под пассажиром сломалась полка
      Выпученные глаза, шок: в поезде "Херсон-Львов" под пассажиром сломалась полка / ukrinform.ua

      В пассажирском поезде сообщением "Хeрсон-Львов" под пассажиром Виктором Гарвоном, который пытался занять верхнее место, сломалась полка. Это уже второй случай за две недели.

      Об этом сообщил соучредитель организации "Общественный контроль Укрзализныци", депутат Городского совета Фастова Виктор Гарвона у себя на Facebook-странице.

      Читайте также: В Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд: 8 пассажирских поездов задерживаются в пути

      Виктор Гарвон написал, что у него сломалась полка в поезде №110 "Хeрсон-Львов" в 14 вагоне. Кроме того, пассажир утверждает, что на нижней полке ехала глухонемая пассажирка, которая сильно испугалась, но, к счастью, травм никто не получил.

      Выпученные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась,
      – добавил депутат.

      Также Гарвона отметил, что в присутствии начальника поезда и электромеханика был составлен акт и объяснения относительно инцидента.

      львів-херсон укрзалізниця полиця впала
      Объяснение пассажира по ситуации в поезде // Фото из открытых источников

      "Пытался вылезти на свою полку. Однако, когда я оперся рукой на полку, она сломалась", – отметил он в документе.

      укрзалізниця львів-херсон полиця впала інцидент
      Составленны акт относительно ситуации в поезде "Львов-Херсон" // Фото из открытых источников

      Позже электромеханик поезда выяснил, что сломалась цепочку крепления полки, в частности, "выявлен свежий облом резьбы".

      К слову, 8 января в этом же поезде, но уже в 10 вагоне, также произошел обрыв креплений верхней полки.

      Полностью оторвался трос, который держал полку. Дополнительных фиксаторов в полке нет. Слава Богу, что человек в этот момент сидел и успел быстро среагировать,
      – написала пассажирка поезда Светлана Нездатная у себя на Facebook-странице.

      Напомним, что 22 декабря в поезде 357К сообщением "Киев – Рахив2" на пассажирку упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. В результате пассажирка нижней полки получила серьезные травмы таза.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Укрзализниця Полиция Железная дорога Новости Херсона
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      сегодня , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 41
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      188
      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      124
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      сегодня , 17:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 711
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сегодня , 15:30 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 179
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Спецслужбы заинтересовались российским паспортом мэра Одессы
       4 апреля 2016 , 12:41
      SpaceX показала видео поездки в своем инновационном тоннеле
       4 февраля 2017 , 22:40
      В Украине изменили Правила дорожного движения
       9 августа 2018 , 08:30
      Эксперт объяснил, почему Украине не нужен свой автопром
       9 августа 2018 , 11:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук