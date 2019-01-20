Выпученные глаза, шок: в поезде "Херсон-Львов" под пассажирами уже дважды сломалась полка – фото

В пассажирском поезде сообщением "Хeрсон-Львов" под пассажиром Виктором Гарвоном, который пытался занять верхнее место, сломалась полка. Это уже второй случай за две недели.

Об этом сообщил соучредитель организации "Общественный контроль Укрзализныци", депутат Городского совета Фастова Виктор Гарвона у себя на Facebook-странице.

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Виктор Гарвон написал, что у него сломалась полка в поезде №110 "Хeрсон-Львов" в 14 вагоне. Кроме того, пассажир утверждает, что на нижней полке ехала глухонемая пассажирка, которая сильно испугалась, но, к счастью, травм никто не получил.

Выпученные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась,

– добавил депутат.

Также Гарвона отметил, что в присутствии начальника поезда и электромеханика был составлен акт и объяснения относительно инцидента.



Объяснение пассажира по ситуации в поезде // Фото из открытых источников

"Пытался вылезти на свою полку. Однако, когда я оперся рукой на полку, она сломалась", – отметил он в документе.



Составленны акт относительно ситуации в поезде "Львов-Херсон" // Фото из открытых источников

Позже электромеханик поезда выяснил, что сломалась цепочку крепления полки, в частности, "выявлен свежий облом резьбы".

К слову, 8 января в этом же поезде, но уже в 10 вагоне, также произошел обрыв креплений верхней полки.

Полностью оторвался трос, который держал полку. Дополнительных фиксаторов в полке нет. Слава Богу, что человек в этот момент сидел и успел быстро среагировать,

– написала пассажирка поезда Светлана Нездатная у себя на Facebook-странице.

Напомним, что 22 декабря в поезде 357К сообщением "Киев – Рахив2" на пассажирку упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. В результате пассажирка нижней полки получила серьезные травмы таза.