В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 12:00 – Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. В Одессе усиливают карантин. Городская комиссия запретила работу ночных клубов и заведений питания в ночное время. Отныне с 23 ночи до 7 утра работать этим заведениям запрещено.

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