В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – следователи ГБР совместно с работниками СБУ задержали 7 сотрудников полиции. Как выяснили следователи, в течение почти двух лет правоохранители заставляли граждан совершать преступления – кражи, сбывать наркотики, оружие. Таким образом повышали показатели своей работы. Под стенами парламента активисты требовали освобождения Арсена Авакова.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Министр МВД Арсен Аваков отчитался в Раде и ответил на вопросы нардепов о резонансных преступлениях последнего времени. Более 200 тысяч гривен за считанные дни: харьковчане спасли уникальный театр. В Броварах, после падения с качели, 8-летняя девочка оказалась в реанимации. Город Мукачево затопило после мощного ливня.