Выпуск новостей на 12:00: Задержание полицейских в Павлограде. Протесты против Авакова
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – следователи ГБР совместно с работниками СБУ задержали 7 сотрудников полиции. Как выяснили следователи, в течение почти двух лет правоохранители заставляли граждан совершать преступления – кражи, сбывать наркотики, оружие. Таким образом повышали показатели своей работы. Под стенами парламента активисты требовали освобождения Арсена Авакова.
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