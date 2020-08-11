В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 14:00 – в Харькове переполнены реанимации для больных COVID-19. Местные инфекционисты, которые работают с тяжелыми пациентами, бьют тревогу. НАБУ в седьмой раз вызвало одиозного председателя Окружного админсуда Павла Вовка на допрос. Все предыдущие разы он и его подчиненные игнорировали это. Ранее Бюро пригрозило объявить их в розыск за неявку.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Ночью неизвестный сжег знаменитое авто бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана. Огонь удалось потушить за несколько минут. Пострадавших нет.

В штабе ООС отчитались об относительной тишине на фронте. Вражескую атаку зафиксировали возле Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью военных ВСУ.

Словакия высылает троих российских дипломатов, об этом заявили в МИД страны. Их подозревают в шпионаже, а это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе в Украине. Нововведения вступят в силу на следующий день после публикации в газете "Голос Украины".