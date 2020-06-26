В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 14:00 – вспышку коронавируса зафиксировали на столичном рынке "Троещина" в Киеве. Там инфицировались 5 работников. Ситуация с паводками остается сложной в 15 районах Ивано-Франковщины. Также страдает Закарпатье и один район Львовщины.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Киеве могут вернуть жесткий карантин. Все из-за быстрых темпов роста количества больных коронавирусом. Прокуратура Винницкой области совместно с СБУ и ГБР задержали трех человек, которые требовали у местного предпринимателя несуществующий долг, прикрываясь связями в Офисе Президента. Количество новых больных коронавирусом пересекло психологическую отметку. За минувшие сутки медики подтвердили 1 109 новых случаев инфицирования.