В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 14:00 – Кабмин снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, в частности масок и респираторов. 1 августа истек срок действия запрета. Городские власти Львова приняли решение не закрывать хостелы и фитнес-центры. За соблюдением учреждениями установленных карантинных норм пристально будут следить мониторинговые группы.

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