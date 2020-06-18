В выпуске за 18 июня по состоянию на 14:00 – в Харькове усилили контроль в метрополитене, всех пассажиров проверяют на наличие масок. Все – из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. В Одесской области объявили подозрение в пытках школьницы. Случай произошел еще в апреле: девочка ушла из гостей, где выпивали взрослые, без разрешения родителей. В ответ горе-мать жестоко избила ребенка.

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В Ивано-Франковске COVID-19 заболела воспитательница детсада. Женщина чувствует себя хорошо, у нее легкая форма болезни. Заведение закрыли, всех воспитателей отправили на карантин, им проведут ПЦР-тестирования.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин могут вернуть в часть регионов Украины после 22 июня. В частности, такие меры могут применить в отношении Киева, Буковины и Львовщины.

Стало известно имя военного ВСУ, который накануне погиб на Донбассе. Им оказался боец 503-го отдельного батальона морской пехоты, старший матрос Илья Струк. В августе ему должно было исполниться 25 лет.

В Харькове медиков, которые первые в области приняли удар COVID-19 , с наступающим профессиональным праздником поздравил оркестр. Музыканты Академии Нацгвардии решили поддержать врачей перед началом рабочего дня