В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 15:00 – огонь вспыхнул в трехэтажном доме в центре города Одессы, жителей эвакуировали. Люди говорят, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. На месте работают 60 пожарных и 18 спецмашин. В Ивано-Франковске закрыли сервисный центр Пенсионного фонда. Коронавирус обнаружили у одного из работников учреждения.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Сегодня утром боевики открыли огонь из минометов 120 калибра и противотанковых гранатометов по нашим защитникам. В результате двое наших военнослужащих получили осколочные ранения.

В Иране назвали дополнительную причину авиакатастрофы самолета МАУ. Мол, комплекс противовоздушной обороны, который по ошибке сбил самолет, был неправильно настроен.

На Буковину пришли первые деньги для борьбы с последствиями июньского наводнения. Убытки составляют более миллиарда гривен, правительство выделило пока 30 миллионов.

В Польше начался второй тур президентских выборов. За кресло главы государства борются действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

В Израиле прошли протесты против повторного карантина.

Австралийское правительство заявило, что предоставит вид на постоянное жительство всем гонконгцам, находящимся на территории материка.