В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 16:00 – вооруженные силы России намерены провести военные учения на приграничных с Украиной территориях и в Крыму. Приобщить к ним планируют около 120 тысяч военных. В конгрессе США зарегистрировали законопроект, расширяющий санкции против "Северного потока-2". Это газопровод, который строит Россия со своей территории в Германию в обход Украины.

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