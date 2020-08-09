В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 17:00 – у исполняющего обязанности городского головы Луцка Григория Пустовита диагностировали коронавирус. Со 2 августа он находится на самоизоляции. В Украине продолжается большая распродажа тюрем. Очередным лотом стала колония №51 в Одессе. Об этом в фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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На выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь людей, которые планируют попасть в Украину. Причина этого – закрытие контрольных пунктов въезда и выезда с полуострова.

Перед началом учебного года учителям не будут делать ПЦР-тесты. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Все кандидаты в президенты Беларуси уже проголосовали. В частности, главная конкурентка Александра Лукашенко – Светлана Тихановская. Возле участка собрались более 200 человек, чтобы поддержать ее.

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров требовал для активиста Сергея Стерненка пожизненного заключения.