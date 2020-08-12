В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 18:00 – в Одессе от COVID-19 скончался капитан судна "София". В Харьковском театре оперы и балета зафиксировали вспышку коронавируса. Недуг подхватили 6 человек, все случаи заражения зафиксировали в хоре.

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Глава столичного админсуда Павел Вовк заявил, что готов прийти на допрос в НАБУ. Он подчеркнул, что находится в Украине и ни от кого не скрывается.

В Минске возобновили доступ к интернету. Однако из Украины и других стран невозможно открыть сайты с доменом ".by".

В Виннице устроили необычный показ фильма под открытым небом. Местные пришли посмотреть ленту "Пушистое кино" в поддержку бездомных животных.

В Одесской филармонии коронавирусом заболели семеро сотрудников. Среди них – директор заведения и руководитель оркестра.