В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 – утром мощный ливень обрушился на столицу. И затопил сразу несколько районов. В частности, под воду ушла улица Братиславская, которая ведет к метро Черниговская. Уже второй раз за эту неделю боевики обстреливают участок разведения сил в районе Золотого-2.

Также в выпуске новостей на 24 канале: "Шоколадный король" – именно под таким прозвищем американское издание Forbs разместило бывшего президента Украины Петра Порошенко в своем мировом списке миллиардеров. Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию. Доходы семьи в 2019 году составили более 28,6 миллионов гривен. На Львовщине почтили память спасателей, погибших на полигоне отходов в Грибовичах.