В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 19:00 – Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины. Главным тренером "сине-желтых" он останется еще на 2,5 года. Условия контракта не разглашаются. Владимира Зеленского заметили в компании охранников в одном из недешевых супермаркетов Киева. Удивленные посетители поделились видео в социальных сетях.

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Активіста Сергія Стерненка 9 червня викликають до СБУ для вручення підозри в умисному вбивстві.Про це він розповів на своїй фейсбук-сторінці: опублікував повістку.

Молдованин через очерет вів наречену на оглядини в Україну. Порушників після незаконного перетину кордону помітили прикордонники. Обом загрожує до 3 років тюрми.

В "Слузі народу" підтвердили побиття однопартійця Юрія Заславського. Все сталося на автозаправці, що на Житомирщині. Депутат стояв в черзі з невідомим чоловіком, виникла суперечка.

Сотні мін та снарядів часів Другої світової виявили у парковій зоні на Вінниччині. Про небезпечну знахідку повідомили рятувальники. Напередодні піротехніки обстежили парк у селі Спичинці.