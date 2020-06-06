В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 11:00 – Виталий Кличко не будет баллотироваться от "Европейской солидарности" в мэры Киева. Пойдет на выборы от своей полисилы партии "Удар". Полиция снова провела обыски и силой взяли ДНК у Инны Грищенко псевдо "Пума". Об этом сообщил адвокат Виталий Ковальчук, который защищает мужа Инны

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Украина не будет вести прямых переговоры с ЛДНР – эту красную линию во власти пересекать не собираются. В этом заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Греция объявила о готовности начать войну с Турцией. Все из-за нефти и мигрантов. Об этом заявил минстр обороны Греции.

Владимир Зеленский создал Консультативный совет ветеранов.

Компания "Фейсбук" активно ищет признаки иностранного вмешательства к протестам в США. Глава отдела кибербезопасности компании заверил, что на сегодня не выявлено никаких доказательств внешнего воздействия.