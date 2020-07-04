В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 11:00 – Львовщина продолжает страдать от подтоплений. Непогода наделала беды в Старосамборском районе. Большая вода накрыла 5 сел. На внеочередном заседании депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение Смолия. За это отдали голоса 286 нардепов. Несмотря на то, что он уходит, команда правления остается работать в НБУ.

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Обострение на фронте. Враг усилил обстрелы. В эти сутки штаб ООС зафиксировал 20 атак. Один армеец ранен. Боевики били из минометов различных калибров по Ореховому, Зайцевому, Авдеевке, Южному и по Хутору Вольный.

В Беларуси ОМОН разогнал акцию солидарности с политзаключенными. В день независимости страны прошла демонстрация против политических преследований режима Александра Лукашенко.

В Запорожье установили рекорд по зажиганию дымовых шашек. Рекорд был не только массовым, но и патриотическим. К призыву установить рекорд приобщились 200 человек.