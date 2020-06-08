В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 11:00 – НАТО начало масштабные учения в Балтийском море. В них задействованы 3 тысячи военнослужащих из 17 стран-членов Альянса. А также 29 кораблей и столько же самолетов и вертолетов. Град и снег выпали в селе Коростов что на Львовщине. Фото и видео грозы, которая принесла с собой снег, опубликовали пользователи соцсетей.

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