В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 11:00 – взрыв произошел в жилой многоэтажке столицы. Разрушены по меньшей мере 3 этажа. Вероятно, причиной трагедии является газ. На борту самолета МАУ во время перелета погибли 38 щенков. Правда, в компании долго не признавались. Мол, у них не было такой информации.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Британии на людей напал неизвестный с ножом. По меньшей мере 3 человека погибли. На Закарпатье не хватает мест в больницах. Все койки заняты больными COVID-19. Подозреваемый в убийстве полицейский останется под стражей на 60 суток без права внесения залога.