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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 11:00: Засуха в Одессе. Три больницы Харькова на карантине

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Выпуск новостей с Татьяной Шевченко
Выпуск новостей с Татьяной Шевченко / 24 канал

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 11:00 – засуха в Одесской области сгубила 80% посевов. На севере региона погибла треть урожая, а в южной части области ситуация – еще сложнее. Уже третье медучреждение закрыли на карантин в Харькове. В 13-й больнице теперь принимают исключительно больных с пневмонией.

Также в выпуске на 24 канале:

На Львовщине возобновил работу пешеходный КПП "Шегини" на границе с Польшей.

Новый эпицентр вспышки коронавируса зафиксировали в Киеве. 81 человек инфицирован в Дарницком доме-интернате для девушек.

В Киев прибыл самолет из Нью Йорка, который эвакуировал еще больше 70 граждан Украины.

Прогулочные корабли готовятся встречать туристов в Венеции. Город на воде понемногу возвращается к жизни. Правда, пока восстановить докарантинные обороты в туристической отрасли вряд ли удастся.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Новости Одессы Новости Харькова Выпуск новостей
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