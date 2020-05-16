Выпуск новостей за 11:00: Засуха в Одессе. Три больницы Харькова на карантине
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 11:00 – засуха в Одесской области сгубила 80% посевов. На севере региона погибла треть урожая, а в южной части области ситуация – еще сложнее. Уже третье медучреждение закрыли на карантин в Харькове. В 13-й больнице теперь принимают исключительно больных с пневмонией.
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