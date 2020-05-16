Выпуск новостей за 11:00: Засуха в Одессе. Три больницы Харькова на карантине

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 11:00 – засуха в Одесской области сгубила 80% посевов. На севере региона погибла треть урожая, а в южной части области ситуация – еще сложнее. Уже третье медучреждение закрыли на карантин в Харькове. В 13-й больнице теперь принимают исключительно больных с пневмонией.

Также в выпуске на 24 канале: На Львовщине возобновил работу пешеходный КПП "Шегини" на границе с Польшей. Новый эпицентр вспышки коронавируса зафиксировали в Киеве. 81 человек инфицирован в Дарницком доме-интернате для девушек. В Киев прибыл самолет из Нью Йорка, который эвакуировал еще больше 70 граждан Украины. Прогулочные корабли готовятся встречать туристов в Венеции. Город на воде понемногу возвращается к жизни. Правда, пока восстановить докарантинные обороты в туристической отрасли вряд ли удастся.