В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский накануне подписал указ на контрадмирала Алексея Неижпапу о назначении на должность нового командующего ВМС Украины. В Киеве могут усилить карантин. Все из-за роста новых случаев коронавируса. Об этом заявил советник мэра столицы Владимир Бондаренко.

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Кино на большом экране все украинцы не увидят как минимум до 2 июля. О том, что кинотеатры смогут открыться не раньше следующего месяца, сообщил новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко.

Гонконгцы снова вышли на протест – на этот раз в память о событиях прошлого года. Тогда в июне начались массовые митинги против попыток Пекина продвинуть в законодательство Гонконга нормы об эстрадиции задержанных в Китай. Они переросли в жесткое противостояние с властью мегаполиса.

Трое украинок сбежали из обсервации в Польше, им грозит до 8 лет за решеткой вместо нескольких недель карантина.