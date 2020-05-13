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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Выпуск новостей за 12:00: Протест перевозчиков в Киеве. Последствия урагана в Украине

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В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – автобусы со всей Украины съехались на митинг в центр Киева. Водители требуют от правительства разрешения на внутренние и международные перевозки. По нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган. И сделал немало бед – из-за непогоды повалены деревья, травмированы люди, заблокированы автодороги и повреждены автомобили.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

После двухмесячного карантина Луцкий зоопарк открыл двери для посетителей. Работает он в формате природного парка, то есть наблюдать за животными люди могут только с улицы.

В Кривом Роге главный врач 4-ой городской больницы самовольно выписал 15 пациентов с подтвержденным диагнозом – коронавирус COVID-19. За это медик поплатился своей должностью.

Холодный атмосферный фронт отступает с Украины. Несмотря на прохладу, 13 мая синоптики прогнозируют солнечную погоду почти на всей территории страны, кроме Закарпатья.

Правительство хочет пересмотреть безвизовый режим с Беларусью. А именно – запретить украинцам ездить туда по внутреннему паспорту. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

Теги: Новости Украины Протесты Новости Киева Непогода в Украине Выпуск новостей
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