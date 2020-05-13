Выпуск новостей за 12:00: Протест перевозчиков в Киеве. Последствия урагана в Украине
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – автобусы со всей Украины съехались на митинг в центр Киева. Водители требуют от правительства разрешения на внутренние и международные перевозки. По нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган. И сделал немало бед – из-за непогоды повалены деревья, травмированы люди, заблокированы автодороги и повреждены автомобили.
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