В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 12:00 – в столице под зданием Кабмина собрались рестораторы. Они требуют разрешить работу их заведений раньше, чем 10 июня. Дональд Трамп назвал протесты против произвола полиции в США внутренним терроризмом. Американский президент заверил, что участников и организаторов акций ждут длительные тюремные сроки.

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Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что угрозы продвижения российских войск вглубь Украины нет. Ведь Украина значительно укрепила армию.

Мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа за заявления о применении армии против митингующих. Все из-за того, что полиция применяет силу против активистов.

В Броварах меру пресечения избирают Павлу Комарчуку – еще одному участнику массовой стрельбы, которая произошла 29 мая. Накануне подозреваемый не явился в суд.

В Украине сохраняется положительная тенденция по заболеваемости коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки победили болезнь 388 пациентов, а заболели – еще 328 человек.