В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 13:00 – в Павлоградском отделе полиции в Днепропетровской области ГБР накрыло банду полицейских, которые заставляли местных совершать преступления для хороших показателей. Участок расформируют и наберут новых работников. В Броварах из-за коронавируса закрыли детский сад. У воспитательницы детского сада лабораторно подтвердили COVID-19.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Демократы поддержали требования массовых протестов в США, которые вспыхнули после смерти Джорджа Флойда и призывают к реформе полиции.

Украина не будет вести прямые переговоры с ЛДНР – эту красную линию власть пересекать не собирается. В этом заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Греция объявила о готовности начать войну с Турцией. Все из-за нефти и мигрантов. Об этом заявил Министр обороны Греции.

Виталий Кличко не будет баллотироваться от "Европейской солидарности" в мэры Киева. Пойдет на выборы от своей полисилы, партии "Удар".

Полиция снова провела обыски и силой взяла ДНК у Инны Грищенко с псевдонимом "Пума". Об этом сообщил адвокат Виталий Ковальчук, который защищает мужа Инны.