В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 14:00 – власти Китая сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за последние два месяца. Заболели 57 человек – почти все работали или покупали на местном продовольственном рынке. На пункте пропуска "Шегини" украинцы, которые хотят пересечь украинско-польскую границу, продолжают стоять в длиннющей очереди по 5 часов.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Кабмин опубликовал новый вариант программы правительства. Документ разместили на портале Кабинета Министров. В доработанном проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства. Среди важнейших – борьба с российской агрессией, пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.

В Украине держится высокий показатель заболеваемости коронавирусом. За эти сутки обнаружили 656 новых случаев инфицирования.