В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 14:00 – на Львовщине зарегистрировали рекордное для области количество больных COVID-19 – 96 случаев. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Синоптики обещают на Троицу, 7 июня, до 28 градусов тепла. Правда, перед потеплением придется немного померзнуть. Сегодня будет облачно с прояснениями, местами дожди по всей территории Украины.

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