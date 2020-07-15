В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 14:00 – Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине, правда, со второй попытки. Голосование состоится 25 октября. В Киеве ночью на одной из улиц нашли тело сотрудника СБУ. По предварительным данным, это следователь по особо важным делам Роман Закладный, который расследовал уголовные производства связанные с государственной изменой.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Карантин в Україні продовжать щонайменше на місяць, проте у МОЗ обіцяють змінити його умови. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Мовний омбудсмен розкритикував скандальний законопроєкт Максима Бужанського. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Раду не голосувати за мовний закон одіозного нардепа.

У МОЗ розповіли про нові критерії визначення "зеленої" та "червоної" зони. Відтак, відомство пропонує дозволити літати в країни, де менше 55 хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення.

В Єгипті на нафтопроводі стався вибух, це спричинило масштабну пожежу. Постраждали щонайменше 17 людей.