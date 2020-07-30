В выпуске новостей от 30 июля по состоянию на 14:00 – на хранилище газа в американском Техасе вспыхнул масштабный пожар. Власти уверяют, что сейчас опасности для граждан нет. Это подтвердила и представительница компании. В общежитии Киевского политехнического института COVID-19 заболел еще 81 курсант. Следовательно, смертоносный недуг подхватили уже 133 его жителя.

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В Одессе полицейское авто, спеша на вызов, врезалось в микроавтобус. Трое патрульных получили черепно-мозговые травмы, у девушки-патрульной и водителя водовоза – еще и переломы ребер.

Враг не прекращает провокации на фронте. С начала этих суток враг 1 раз открывал огонь по нашим позициям. Российские наемники совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского.

Антирекорд заболеваемости коронавирусом: в Украине за прошедшие сутки обнаружили 1 197 новых больных. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 человека умерли. 760 пациентов выздоровели.