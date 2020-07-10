В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 14:00 – суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги об украинском диссиденте Василии Стусе. Под зданием учреждения собралась сотня людей. В Киеве могут вернуть жесткий карантин из-за увеличения заболеваемости COVID-19. По словам мэра Виталия Кличко, каждое четвертое заведение столицы нарушает правила.

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