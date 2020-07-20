В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 14:00 – в Киеве возобновляется работа детских санаториев. Они будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов. Кроме этого, будут заполнены наполовину. В Вашингтоне произошла стрельба. Погиб 1 человек, еще 8 ранены. По данным очевидцев, огонь открыли 3 мужчин. Они были вооружены винтовками и пистолетом.

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В Париже начали работу с черными ящиками из самолета МАУ. Накануне французское бюро по расследованиям и анализу безопасности Общественной авиации получило бортовые самописцы.

В Украине и Польше проходят обыски из-за задержания бывшего главы Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Сегодня – четвертая годовщина гибели журналиста Павла Шеремета. В 2016 году его автомобиль взорвали средь бела дня в центре Киева. На этом месте уже установили памятник.

За сутки в Украине обнаружили 651 нового больного коронавирусом. 560 пациентов выздоровели, и 13 умерли от осложнений. Больше всего новых случаев заболевания медики регистрируют на Львовщине.