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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 14:00: Обыски в мэрии Харькова. Рекордный рост заражений COVID-19 на Львовщин

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В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 14:00 – в мэрии Харькова и помещениях чиновников проводят масштабные обыски. Об этом сообщает прокуратура области. За минувшие сутки во Львовской области снова зафиксировали рекордный рост случаев коронавируса.

Также в выпуске на 24 канале:

В эти дни Украина традиционно чтит погибших во Второй мировой войне.

Между тем президент Владимир Зеленский отправился на Луганщину. Там он возложил цветы к вечному огню возле российско-украинской границы.

Во Львове суд отстранил от должности руководителя городского управления коммунальной собственности.

Теги: Новости Харькова Выпуск новостей
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