Выпуск новостей за 14:00: Обыски в мэрии Харькова. Рекордный рост заражений COVID-19 на Львовщин
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 14:00 – в мэрии Харькова и помещениях чиновников проводят масштабные обыски. Об этом сообщает прокуратура области. За минувшие сутки во Львовской области снова зафиксировали рекордный рост случаев коронавируса.
Также в выпуске на 24 канале:
В эти дни Украина традиционно чтит погибших во Второй мировой войне.
Между тем президент Владимир Зеленский отправился на Луганщину. Там он возложил цветы к вечному огню возле российско-украинской границы.
Во Львове суд отстранил от должности руководителя городского управления коммунальной собственности.
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