Выпуск новостей за 14:00: Обыски в мэрии Харькова. Рекордный рост заражений COVID-19 на Львовщин

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 14:00 – в мэрии Харькова и помещениях чиновников проводят масштабные обыски. Об этом сообщает прокуратура области. За минувшие сутки во Львовской области снова зафиксировали рекордный рост случаев коронавируса.

Также в выпуске на 24 канале: В эти дни Украина традиционно чтит погибших во Второй мировой войне. Между тем президент Владимир Зеленский отправился на Луганщину. Там он возложил цветы к вечному огню возле российско-украинской границы. Во Львове суд отстранил от должности руководителя городского управления коммунальной собственности.