Выпуск новостей за 14:00: Онлайн-конференция ТКГ в Минске. Закрытие городской больницы Харькова
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 14:00 – особый статус ОРДЛО в Конституции Украины не будет. Во время видеоконференции ТКГ представители обновленной украинской делегации исключили принятие такого решения по требованию российской стороны. В Харькове из-за коронавируса закрыли еще одну городскую больницу. Медучреждение является одним из опорных для приема больных COVID-19.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести.
Американський суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листування Трампа щодо замороження військової допомоги Україні.
На Луганщині вже 9 днів не фіксують нових випадків захворювання на COVID-19.
Дональд Трамп подав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.
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