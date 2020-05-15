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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 14:00: Онлайн-конференция ТКГ в Минске. Закрытие городской больницы Харькова

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В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 14:00 – особый статус ОРДЛО в Конституции Украины не будет. Во время видеоконференции ТКГ представители обновленной украинской делегации исключили принятие такого решения по требованию российской стороны. В Харькове из-за коронавируса закрыли еще одну городскую больницу. Медучреждение является одним из опорных для приема больных COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести.

Американський суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листування Трампа щодо замороження військової допомоги Україні.

На Луганщині вже 9 днів не фіксують нових випадків захворювання на COVID-19.

Дональд Трамп подав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Теги: Новости Украины Трехсторонняя контактная группа Новости Харькова Выпуск новостей
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