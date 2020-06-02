В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 14:00 – на рынке в Одессе произошла стрельба. Мужчины с оружием и битами забежали в магазин тканей, разбили там окна и осуществили несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадали 2 человека. Российские оккупанты вновь пришли с обыском к крымской татарке из-за сына, который уже давно не живет в Крыму. Они ворвались в дом женщины рано утром.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Киеве под Кабмином утром митинговали рестораторы. Они требовали разрешить открыть их заведения раньше 10 июня. Эту дату предварительно запланировали чиновники.

Дональд Трамп назвал протесты в США внутренним терроризмом. Американский президент уверял, что участников и организаторов акций ждут длительные тюремные сроки.

В НАСА сообщили, что на Землю надвигается опасный астероид: максимально приблизится он уже 6 июня. Ученые считают, что он не столкнется с Землей.

Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, чтобы поддержать протестующих в США. Организаторы утверждают, что они выступают против жестокости полиции в отношении чернокожих.