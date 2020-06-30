В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 14:00 – на Одесщине готовятся к подтоплениям из-за непогоды. Уровень воды в Днестре поднялся на 15 сантиметров. Это не критично, но вода стремительно прибывает. Самолет с гумпомощью от Италии приземлился во Львове. Для ликвидации последствий непогоды привезли насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, генераторы и палатки.

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Делегация евродепутатов от Франции посетит аннексированный Крым. Они планируют поехать на избирательные участки в оккупированных Ялте и Симферополе, чтобы оценить процесс голосования относительно поправок в конституцию РФ.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 706 новых случаев COVID-19. 12 человек умерли от осложнений, между тем выздоровели только 88 пациентов. По количеству инфицированных по-прежнему лидирует Львовская область.

На западе до сих пор подтопленными остаются 19 населенных пунктов, еще 35 – без света. Из-за непогоды на Ивано-Франковщине, Буковине, Львовщине и Тернопольщине разрушено 150 километров автодорог и 95 мостов.

Акции против нового главы минобразования Сергея Шкарлета прошли в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Львове и Черновцах. Активисты выражали свое несогласие с тем, что к власти возвращаются люди Януковича.